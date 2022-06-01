Мошенники начали названивать клиентам банков в мессенджерах

Звонки совершаются в популярных мессенджерах под предлогом обработки заявки по смене доверенного номера или оформления кредита, причём звонит робот. Если человек отрицает, что обращался в банк, его переводят на подставного специалиста.

Далее мошенники пытаются выудить у пользователя банковскую информацию: уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет. Если человек верит и передаёт данные, мошенники могут получить доступ к средствам на счетах клиента, его предварительно одобренным кредитам.

«Мы начали фиксировать, что со звонков на телефонные номера мошенники переключились на мессенджеры. Для этого есть немало причин: звонки через мессенджеры бесплатны, в них отсутствует антиспам и мошеннические фильтры, нет определителей номеров, каждый сервис регулируется своей политикой. Отследить злоумышленников через эти каналы гораздо труднее», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.