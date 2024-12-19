Мошенники начали предлагать «безопасную версию Viber» после блокировки мессенджера

Как отмечает источник, новый способ обмана появился после того, как 13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в России. На разных «легитимных» сайтах можно найти предложения по установке «безопасной версии Viber» или помощь в обходе блокировки.

Под этой маской злоумышленники устанавливают на устройство жертвы трояны или используют фишинговые ссылки для кражи данных.

«До блокировки Viber активно использовался в качестве средства распространения вредоносного ПО, вымогательства и угроз. Теперь киберпреступники адаптировались к новостной повестке, мы уже отслеживаем случаи распространения вирусов-троянов, а также фишинга под видом установки «безопасной версии Viber» и удаления данных с аккаунтов», — отметил эксперт.