Мошенники начали предлагать «безопасную версию Viber» после блокировки мессенджера

Опубликовано 19 декабря 2024, 15:521 мин.
Мошенники начали предлагать «безопасную версию Viber» после блокировки мессенджераЭто новая схема обмана
Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил россиян в беседе с «Известиями» о том, что на фоне блокировки Viber мошенники начали распространять новые схемы обмана пользователей. Появляются фишинговые ресурсы под видом «средств обхода блокировок» мессенджера.
Как отмечает источник, новый способ обмана появился после того, как 13 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в России. На разных «легитимных» сайтах можно найти предложения по установке «безопасной версии Viber» или помощь в обходе блокировки.
Под этой маской злоумышленники устанавливают на устройство жертвы трояны или используют фишинговые ссылки для кражи данных.
«До блокировки Viber активно использовался в качестве средства распространения вредоносного ПО, вымогательства и угроз. Теперь киберпреступники адаптировались к новостной повестке, мы уже отслеживаем случаи распространения вирусов-троянов, а также фишинга под видом установки «безопасной версии Viber» и удаления данных с аккаунтов», — отметил эксперт.
Источник:Известия
Автор:Андрей Кадуков
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