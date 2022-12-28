Мошенники начали представляться сотрудниками банка ВТБ и просить людей обновить приложение

При этом пользователь получает SMS якобы от банка, и тогда лжесотрудники просят предоставить им данные из сообщения для входа в личный кабинет пользователя. Со всеми вытекающими последствиями.

Кроме обновления приложения мошенники пользуются такими темами, как оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция.

«В ноябре мы выявили новую мошенническую схему — лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет», — сообщил старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.