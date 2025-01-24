Мошенники начали распространять в Telegram опасный вредонос Mamont

Вирус замаскирован под видеофайлы с расширением .apk. Злоумышленники сопровождают видео вопросом: «Это ты на видео?», при этом «слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла».

Если пользователь скачивает такое видео, на смартфон скачивается троянец, считывающий push-уведомления, СМС и фото из галереи устройства. К тому же троян «может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере».

В ведомстве предупредили, что троян рассчитан на разные категории граждан, в том числе военных.

«Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платёжным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях», — сказано в сообщении «Вестника Киберполиции России».