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Опубликовано 24 января 2025, 21:03
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Мошенники начали распространять в Telegram опасный вредонос Mamont

Троянец считывает СМС и получает доступ к контактам
Официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредил о новом вредоносе, который сейчас активно распространяется в мессенджере на смартфонах. Речь идёт о троянце Mamont.
Мошенники начали распространять в Telegram опасный вредонос Mamont

© Вестник Киберполиции России

Вирус замаскирован под видеофайлы с расширением .apk. Злоумышленники сопровождают видео вопросом: «Это ты на видео?», при этом «слово "видео" в разных вариациях используется в названии файла».

Если пользователь скачивает такое видео, на смартфон скачивается троянец, считывающий push-уведомления, СМС и фото из галереи устройства. К тому же троян «может автоматически пересылать данный файл всем контактам в мессенджере».

В ведомстве предупредили, что троян рассчитан на разные категории граждан, в том числе военных.

«Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платёжным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также может быть использована в противоправных целях», — сказано в сообщении «Вестника Киберполиции России».