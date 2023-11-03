Мошенники начали шпионить за пользователями WhatsApp c помощью неофициального мода

Речь идёт о ранее неизвестном вирусе-шпионе для ОС Android, а распространение мошеннических модов — обычная практика. Как отмечается, общее количество подписчиков только в самых популярных Telegram-каналах с модами достигает почти 2 млн пользователей.

По словам специалистов «Лаборатории Касперского», за октябрь компания предотвратила более 340 тысяч атак в более чем ста странах. Самое больше число зафиксировано в Азербайджане, Саудовской Аравии, Йемене, Турции, Египте. Российские пользователи тоже столкнулись с попытками заражения вирусами под видом дополнений.

«Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили мод для WhatsApp … который содержит ранее неизвестное вредоносное ПО — троянца-шпиона для Android. Он получил название CanesSpy. Мод уже некоторое время распространяется в Telegram-каналах на арабском и азербайджанском языках», — сказано в сообщении компании.