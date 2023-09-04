Мошенники начали выпускать собственные iOS-приложения под видом СБОЛ от Сбера

Эта информация стала известна благодаря исследованиям экспертов в области кибербезопасности.

Схема довольно хитрая: злоумышленники создают поддельные приложения, которые внешне почти неотличимы от оригинального СБОЛа. После установки такого приложения на смартфон, мошенники получают доступ к личным и финансовым данным пользователя.

Эксперты предупреждают, что подобные приложения могут быть опасны не только для вашего кошелька, но и для вашей репутации. Ведь собрав достаточно информации, мошенники могут использовать её для шантажа или иных незаконных действий.

Сбербанк уже заявил о том, что активно работает над решением этой проблемы и сотрудничает с соответствующими органами для пресечения деятельности мошенников.

Пользователям же рекомендуется быть крайне осторожными при скачивании.