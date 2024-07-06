Мошенники начали заманивать россиян через YouTube

Мошенники создали канал на YouTube и с разных аккаунтов оставляют комментарии к выложенным видео, создавая видимость активности и пользовательского интереса к «инвестиционной платформе». Целевой аудиторией злоумышленников стали сотрудники крупных российских компаний.

Мошенники присылали на электронную почту якобы уведомление от YouTube, что на видеохостинге кто-то ответил на комментарий под видео. При этом адресат никакого отношения не имел ни к видео, ни к комментарию. И отображаемое в письме имя тоже никак не соответствовало имени получателя.

Но получатели на это часто не обращали внимание и переходили по фишинговой ссылке, чтобы просмотреть контент. Перешедшему по ссылке мошенники предлагали ответить на вопрос в капче — для маскировки под серьёзный ресурс.

Затем пользователь заполнял форму для обратной связи, попросту отдавая в распоряжение мошенников свои данные. Для пущей наглядности и убеждения в законности вложений и гарантий «выхлопа» с жертвой связывался «персональный менеджер», который и подводил человека к цели всей схемы. И когда весь процесс добирался до инвестиций, человек просто оставался без денег.