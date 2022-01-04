Мошенники начнут обманывать россиян при помощи QR-кодов

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Мошенники начнут обманывать россиян при помощи QR-кодовИ воровать личные даyyые
Эксперт по кибербезопасности, основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян предупредил, что в связи с расширением использования QR-кодов, в России возрастёт количество мошеннических схем и они станут ещё более изощрёнными.
По словам эксперта, мошенники будут подделывать QR-коды для того, чтобы жертвы обмана переходили на сайты, имитирующие «Госуслуги» и другие государственные сервисы. В таких случаях персональные данные людей будут попадать в руки мошенников, которые в дальнейшем будут их использовать, например, для шантажа.
Также Оганесян отметил, что под видом контроля, QR-коды будут воровать и перепродавать.
«Если контроль QR-кодов в следующем году будет расширен, вероятно появление множества новых схем, включая хищение и перепродажу реальных кодов под видом контроля (для этого нужно только сфотографировать код), а также появление фишинговых QR-кодов, ведущих на сайты, имитирующие "Госуслуги", но распространяющие зловреды», — подытожил эксперт.
Источник: РИА Новости