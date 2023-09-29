Мошенники научились лучше маскировать свои методы «обработки» россиян

По словам эксперта центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Дианы Селехиной, мошенники постоянно обновляют методы сокрытия своих сайтов от средств мониторинга и обнаружения. В целом растёт количество фишинговых порталов.

Один из самых эффективных методов, который эксперты назвали «Хамелеоном», — порталы с динамически изменяемым контентом. Такие сайты рассчитаны на конкретных пользователей: это территориальная принадлежность IP-адреса, разрешение экрана, версия операционной системы и браузера и т.д.

«Всего с начала 2023-го было удалено и заблокировано 23,8 тыс. мошеннических сайтов, в 2022 году — 13,7 тыс. Чаще всего блокировались фишинговые ресурсы по финансовой тематике и с предложениями об изготовлении поддельных документов», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.