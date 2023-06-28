Мошенники научились отправлять вирусы в MS Teams под видом контактов

Хакеры пользуются тем, что пользователи, как правило, устанавливают настройки по умолчанию. Хакерам достаточно подменить идентификаторы получателя в запросе POST, благодаря чему злоумышленники могут отправить вредоносный файл под видом документа от известного контакта.

К тому же хакеры могут использовать домены и адреса электронной почты, которые похожи на адреса доверенных организаций. Эксперты предупредили, что для усиления безопасности организациям следует пересмотреть настройки Microsoft Teams и ограничить общение с внешними пользователями.