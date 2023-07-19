Мошенники научились подменять номера службы поддержки авиакомпаний для обмана недовольных пассажиров

Пользователь рассказал, что едва не стал жертвой такого мошенничества. Он решил связаться со службой поддержки авиакомпании Delta Air Lines, на самолёте который хотел улететь, но рейс отменили, а ждать покупки новых билетов и стоять в очереди мужчина не хотел. Эверс нашёл в Google Maps телефон поддержки этого авиаперевозчика, номер которой начинался с +1-888 (США). Ему тут же перезвонили с номера, начинающегося с +33 (Франция).

Звонил человек с выраженным индийским акцентом. «Оператор» службы поддержки делал вид, что хочет помочь пассажиру, нашёл отменённый рейс, используя номер подтверждения и имя Эверса. Затем «поддержка» отправила Эверсу скриншот полёта с просьбой подтвердить новое бронирование по SMS. Но для оплаты почему-то потребовалось позвонить «оператору». Причём цена оказалась в 5 раз выше, чем у настоящей компании. Эверс отказался и положил трубку.

Затем Эверс изучил номера поддержки ряда других авиакомпаний и выяснил, что многие телефоны, указанные в их местоположениях в Google Картах, не совпадают с действительными.