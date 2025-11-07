Мошенники снова начали рассылать фото в *WhatsApp для взлома мессенджера

Цель состоит в том, чтобы обманом заставить потенциальную жертву загрузить и открыть изображение, открыв доступ «вшитому» вредоносу через программу обработки фотографий WhatsApp. Эта вредоносная программа может взломать устройство, украсть данные и использоваться для шантажа.

Мошенники используют уязвимость мессенджера, чтобы незаметно внедрять файлы с вредоносным кодом. Причём вирус может быть внедрён даже при предварительном просмотре файлов, что позволяет получить доступ к устройству без ведома пользователя.

Чтобы обезопасить себя, необходима осторожность при получении фото, открыток и подобных файлов от незнакомых лиц, не от контактов. Но даже и знакомый человек, сам того не зная, может распространять вредонос.

Также стоит отключить автозагрузку мультимедиа: нужно перейти в настройки - Данные и хранилище - Автозагрузка медиа и снять флажки со всех типов файлов; и для мобильной сети, и для Wi-Fi.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.