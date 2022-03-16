Мошенники создали 30 поддельных сайтов в стиле Instagram для обмана россиян

В названиях таких сайтов также содержится название соцсети. Всплеск мошеннической активности связан с блокировкой Instagram в России.

Специалисты отметили, что уже насчитали 30 подобных ресурсов. Названия у них примерно такие: бонус-instagram.ru, блог-instagram.ru, noreply-instagram.ru и подобные. Их главная цель — завладеть персональной информацией и данными банковских карт.