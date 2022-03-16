Мошенники создали 30 поддельных сайтов в стиле Instagram для обмана россиян

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Мошенники создали 30 поддельных сайтов в стиле Instagram для обмана россиянНа фоне блокировки соцсети
Эксперты компании Infosecurity, специализирующейся на кибербезопасности, предупредили россиян о возможном всплеске поддельных сайтов, имитирующих стиль Instagram.
В названиях таких сайтов также содержится название соцсети. Всплеск мошеннической активности связан с блокировкой Instagram в России.
Специалисты отметили, что уже насчитали 30 подобных ресурсов. Названия у них примерно такие: бонус-instagram.ru, блог-instagram.ru, noreply-instagram.ru и подобные. Их главная цель — завладеть персональной информацией и данными банковских карт.
Источник: Газета.ru