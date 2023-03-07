Мошенники тоже начали «поздравлять» женщин с 8 марта

Эту информацию подтвердила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По её словам, схема действительно работает и мошенничество масштабное.

Накануне 8 марта пользователям в мессенджерах рассылают ссылки с предложением «получить подарок от Wildberries к женскому дню», «Мы подготовили большое количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков». При этом нужно разослать эту ссылку как можно большему количеству пользователей — друзьям и знакомым. Лазарева отметила, что схема выглядит правдоподобно.

Но посещение такого сайта может привести как к установке на компьютер или смартфон вредоносного приложения, так и к потере платёжных данных — в форме «для получения подарка» нужно ввести все данные, в том числе CVV-код.