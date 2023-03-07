Мошенники тоже начали «поздравлять» женщин с 8 марта

Мошенники тоже начали «поздравлять» женщин с 8 мартаПредлагают перейти по ссылке в мессенджере
Журналист РИА Новости столкнулся с новой мошеннической схемой в рамках «праздничного мошенничества». Злоумышленники рассылают в мессенджерах ссылки на вредоносные сайты с предложением принять участие якобы в розыгрыше подарков на 8 марта.
Фото: Wallpaperflare.com
Эту информацию подтвердила руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По её словам, схема действительно работает и мошенничество масштабное.
Накануне 8 марта пользователям в мессенджерах рассылают ссылки с предложением «получить подарок от Wildberries к женскому дню», «Мы подготовили большое количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков». При этом нужно разослать эту ссылку как можно большему количеству пользователей — друзьям и знакомым. Лазарева отметила, что схема выглядит правдоподобно.
Но посещение такого сайта может привести как к установке на компьютер или смартфон вредоносного приложения, так и к потере платёжных данных — в форме «для получения подарка» нужно ввести все данные, в том числе CVV-код.
Злоумышленники запускают в WhatsApp якобы акционную рассылку или конкурс: жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по специальным условиям, разумеется, введя на сайте данные карты, включая CVV-код.