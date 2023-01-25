Московский суд рассмотрит дело об удалении браузера Tor из магазина приложений Google Play

20:10, 25 января 2023
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Московский суд рассмотрит дело об удалении браузера Tor из магазина приложений Google PlayАппеляцию Google не удовлетворили
Саратовский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Саратова о передаче дела в Москву об удалении бразура Tor из магазина приложений Google Play.
Фото: Techcrunch.com
В России блокировка Tor началась 1 декабря 2021 года. Но тогда разработчику браузера студии The Tor Project Inc. удалось добиться отмены судебного решения.
После этого требование об удалении Tor из Google Play суд выделил в отдельное производство. В итоге Ленинский районный суд Саратова передал дело на рассмотрение по подсудности в Замоскворецкий районный суд Москвы. Google LLC не согласилась с передачей дела в Москву и подала апелляцию.
Но Саратовский областной суд оставил дело без изменений, а апелляционную жалобу Google — без удовлетворения.