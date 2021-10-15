Московское метро внедрило оплату сканированием лица на всех станциях

Как сообщает сайт Москвы Mos.ru, с запуском системы Face Pay оплачивать проезд в метро сканированием лица можно более чем на 240 станциях. Для этого к сервису Face Pay через приложение «Метро Москвы» потребуется привязать свою фотографию и банковскую карту, а также карту «Тройка». При этом возможность оплатить проезд пластиковой картой или телефоном сохранится. Отмечается, что лучше это сделать заранее, потому что регистрация в системе может занять несколько часов.

Чтобы подключиться к системе Face Pay, проделайте следующие шаги:

1. Скачайте приложение «Метро Москвы» в AppStore, Google Play или AppGallery.

2. Выберите опцию «Face Pay».

3. Сделайте фото лица: снимок должен быть ярким и отчётливым, как на документы — без шапки и желательно без очков.

4. Привяжите банковскую карту в приложении «Метро Москвы».

5. Перед проходом убедитесь, что на карте достаточно денег для оплаты по тарифу, иначе карта попадёт в стоп-лист.

6. Подойдите к турникету с чёрным стикером «Оплата по биометрии». Стикер может быть расположен на створках турникета либо в виде чёрного круглого стикера перед створками на полу.

7. Посмотрите в камеру на турникете.

8. Деньги автоматически спишутся со счёта.

В случае, если вы подключили Face Pay, но решили оплатить проезд «Тройкой» или телефоном, можно отключить сервис в личном кабинете.