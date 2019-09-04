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Mozilla Firefox запретил сайтам гоняться за пользователями интернета с навязчивой рекламой

К слову, подобная функция есть и в Google Chrome
Mozilla выпустила новую версию своего браузера — Firefox 69. В ней, согласно официальному блогу компании, по умолчанию будет включена блокировка отслеживания пользователей при помощи cookies. Сделано это для того, чтобы различным рекламным сетям было заметно сложнее составлять портрет пользователя для таргетированной рекламы.

Новая функция называется Enhanced Tracking Protection. Благодаря ей браузер будет иметь возможность блокировать попытку третьих лиц отследить пользователей через его cookie-файлы. Но важно отметить, что есть огромное количество ресурсов, которые используют данные файлы не для слежки за пользователями, а для запоминания их логина и пароля в рамках активной сессии. Для того, чтобы пользователю не приходилось вводить свои данные при каждом обновлении страницы в рамках сессии, Firefox блокирует лишь часть cookies, которые находятся в специальном списке под названием Disconnect.

Список активных и заблокированных cookies на сайте издания The New York Times

Напомним, что еще в мае этого года подобную функцию добавила и Google в свой браузер Chrome. Правда, с тех пор нововведение так и не включили по умолчанию у всех пользователей.

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