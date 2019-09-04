Mozilla Firefox запретил сайтам гоняться за пользователями интернета с навязчивой рекламой

Новая функция называется Enhanced Tracking Protection. Благодаря ей браузер будет иметь возможность блокировать попытку третьих лиц отследить пользователей через его cookie-файлы. Но важно отметить, что есть огромное количество ресурсов, которые используют данные файлы не для слежки за пользователями, а для запоминания их логина и пароля в рамках активной сессии. Для того, чтобы пользователю не приходилось вводить свои данные при каждом обновлении страницы в рамках сессии, Firefox блокирует лишь часть cookies, которые находятся в специальном списке под названием Disconnect.