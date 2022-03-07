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Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединились для развития интернета

Начать планируется с улучшения работы браузеров
В сети появилась информация о необычном альянсе, в который войдут крупнейшие разработчики браузеров: Google, Microsoft, Apple, Mozilla Foundation и другие.
Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединились для развития интернета

Сообщается, что совместными усилиями IT-гиганты намерены побороть основные «болевые точки» для разработчиков, которые не позволяли пользователям получать оптимальный опыт на всех платформах.

Сделать это планируется благодаря новейшему бенчмарку для браузеров — Interop 2022. При этом основные игроки рынка обсуждают эту инициативу последние годы — ещё с 2019-го.

Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединились для развития интернета

На данный момент планируется, что в бенчмарк уделит внимание 15 «проблемным» сферам для браузеров. Уже понятно, что если у техногигантов получится добиться задуманного, то их браузеры предоставят сходную работу браузеров в данных сферах.

Известно, что речь идёт, например, о CSS Cascade Layers, цветопередаче, процессе скроллинга, управлении формами и т.д.

Источник: web.dev
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