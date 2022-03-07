Mozilla, Google, Apple и Microsoft объединились для развития интернета

Сообщается, что совместными усилиями IT-гиганты намерены побороть основные «болевые точки» для разработчиков, которые не позволяли пользователям получать оптимальный опыт на всех платформах.

Сделать это планируется благодаря новейшему бенчмарку для браузеров — Interop 2022. При этом основные игроки рынка обсуждают эту инициативу последние годы — ещё с 2019-го.