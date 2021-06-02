Что же касательно изменений дизайна, то они в первую очередь были сделаны для уменьшения числа ненужных кликов. Это должно помочь в экономии пользовательского времени и улучшении UX.

Вместе с тем в компании отметили, что все версии браузера, начиная с iOS и заканчивая Windows, получили новые иконки и «свежую» типографию.

Обновление Firefox доступно для всех основных платформ (Windows, macOS, Linux и т.д) на сайте Mozilla.