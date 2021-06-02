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Сегодня в 13:02
Mozilla кардинально изменила дизайн браузера FirefoxВыглядит «свежо» и интересно
Состоялся релиз Firefox 89. Одной из главных особенностей обновлённого браузера стал кардинальный редизайн с более удобными вкладками, а также улучшенная оптимизация iOS-версии.
Также в блоге Mozilla сообщается, что теперь компания ещё больше защищает приватность пользователей за счёт встроенных инструментов приложения.
Что же касательно изменений дизайна, то они в первую очередь были сделаны для уменьшения числа ненужных кликов. Это должно помочь в экономии пользовательского времени и улучшении UX.
Вместе с тем в компании отметили, что все версии браузера, начиная с iOS и заканчивая Windows, получили новые иконки и «свежую» типографию.
Обновление Firefox доступно для всех основных платформ (Windows, macOS, Linux и т.д) на сайте Mozilla.