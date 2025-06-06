Приложения
Опубликовано 06 июня 2025, 03:45
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Mozilla начала проверять дополнения Firefox на предмет криптомошенничества

В автоматическом режиме
Mozilla объявила, что запустила автоматизированный процесс детектирования расширений для браузера Firefox, которые могут использоваться для мошенничества с криптовалютой.
Mozilla начала проверять дополнения Firefox на предмет криптомошенничества
© appshunter.io / Unsplash

Как отмечает PCWorld, криптовалютные мошенники крайне активны, поэтому Mozilla запустила новый инструмент для сканирования подозрительных криптовалютных расширений для Firefox.

Система автоматически определяет подозрительные расширения и при необходимости направляет их на проверку человеком. Эта защита распространяется только на официальный репозиторий Mozilla, и пользователи должны быть осторожны с загрузкой расширений из внешних источников, где мошенники могут распространять свои разработки.

Источник также подчёркивает, что Firefox остаётся одним из немногих браузеров, не основанных на Chromium, поэтому разработчики расширений должны приспосабливаться к его архитектуре. Для обеспечения безопасности рекомендуется загружать расширения только из официальных источников.