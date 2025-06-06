Mozilla начала проверять дополнения Firefox на предмет криптомошенничества

Как отмечает PCWorld, криптовалютные мошенники крайне активны, поэтому Mozilla запустила новый инструмент для сканирования подозрительных криптовалютных расширений для Firefox.

Система автоматически определяет подозрительные расширения и при необходимости направляет их на проверку человеком. Эта защита распространяется только на официальный репозиторий Mozilla, и пользователи должны быть осторожны с загрузкой расширений из внешних источников, где мошенники могут распространять свои разработки.

Источник также подчёркивает, что Firefox остаётся одним из немногих браузеров, не основанных на Chromium, поэтому разработчики расширений должны приспосабливаться к его архитектуре. Для обеспечения безопасности рекомендуется загружать расширения только из официальных источников.