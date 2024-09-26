Mozilla обновила свой логотип, чтобы отличаться от браузера Firefox

Это сделано для того, чтобы пользователи понимали, что организация Mozilla ведёт более широкую деятельность и не сводится к браузеру. Основные изменения коснулись брендинга — обновлён логотип: слово Mozilla с двоеточием и двумя косыми внутри (Moz://a) лишилось такой стилизации. Теперь возле слова появился флажок, который похож на перевёрнутую букву «М» и на тираннозавра — отсылка к логотипу Mozilla, использовавшемуся до 2017 года, на котором изображался тираннозавр. И флажок превращается в динозавра.