Mozilla обновила свой логотип, чтобы отличаться от браузера Firefox

Опубликовано 26 сентября 2024, 02:151 мин.
Mozilla обновила свой логотип, чтобы отличаться от браузера FirefoxПоскольку работа организации не сводится к браузеру
Компания Mozilla, владелец браузера Firefox, объявила о смене логотипа и «возвращении к корням». Разработчики хотят подчеркнуть связь и отдать дань уважения своим корням — проекту Netscape — и лучше отличать организацию от браузера Firefox.
© Mozilla
Это сделано для того, чтобы пользователи понимали, что организация Mozilla ведёт более широкую деятельность и не сводится к браузеру. Основные изменения коснулись брендинга — обновлён логотип: слово Mozilla с двоеточием и двумя косыми внутри (Moz://a) лишилось такой стилизации. Теперь возле слова появился флажок, который похож на перевёрнутую букву «М» и на тираннозавра — отсылка к логотипу Mozilla, использовавшемуся до 2017 года, на котором изображался тираннозавр. И флажок превращается в динозавра.
Но Mozilla отказалась от красного «пожарного» цвета в пользу зелёного, розового и оранжевого. При этом на сайте компании логотип ещё не поменялся: по словам разработчиков, изменения произойдут постепенно.