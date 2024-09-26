Mozilla обвинили в слежке за миллионами пользователей через Firefox

По данным Noyb, эта настройка может затронуть миллионы европейцев, нарушая их права, закрепленные в GDPR.

Mozilla утверждает, что PPA позволяет сайтам запоминать показ рекламы через Firefox и генерировать отчеты об интересах, которые затем передаются на сервер для агрегирования.

Компания настаивает, что активность пользователей не передается третьим сторонам, что делает систему более безопасной.

Однако Noyb заявляет, что эта технология является новой формой слежки за пользователями и сравнивает её с широко распространенными методами отслеживания в США.

По мнению организации, Mozilla превратила Firefox в инструмент измерения рекламы. Noyb требует от австрийских властей расследовать действия IT-гиганта и перейти к системе оповещения пользователей с их согласия на обработку данных.