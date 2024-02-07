Mozilla представила сервис для защиты личных данных от брокеров

Этот новый платный сервис, стоимостью $ 9 в месяц или $ 107.88 в год, направлен на проактивное обеспечение того, чтобы личная информация пользователя не попадала на более чем 190 сайтов брокеров данных. Mozilla утверждает, что это вдвое больше, чем количество, которое мониторят её конкуренты. Подписчики также будут получать оповещения о утечках данных.

Чтобы лучше понять масштаб проблемы, вы можете провести бесплатное однократное сканирование, которое покажет, были ли и где данные подвергнуты утечке. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Mozilla, предоставив имя, текущий город и штат, дату рождения и адрес электронной почты.

Инструмент также выделит информацию из «высокорискованных утечек данных» — таких как номера социального страхования, данные кредитных карт и банковская информация — а также даст рекомендации по удалению этой информации.