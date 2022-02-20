Mozilla принудительно сменит поисковик по умолчанию в браузере Firefox у некоторых пользователей

По словам представителей компании, так произойдёт потому, что Mozilla не смогла продолжить сотрудничество с разработчиками ряда поисковых машин. Поэтому они будут удалены из Firefox.

«Mozilla не смогла получить официальное разрешение на дальнейшее использование некоторых поисковых машин в Firefox. Мы предоставили возможность заключить соглашение; те, кто этого не сделал, будут исключены из Firefox», — сообщили в Mozilla.