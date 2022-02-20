Mozilla принудительно сменит поисковик по умолчанию в браузере Firefox у некоторых пользователей

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Mozilla принудительно сменит поисковик по умолчанию в браузере Firefox у некоторых пользователейИз-за того, что не договорилась с разработчиками поисковых машин
Компания Mozilla, разработчик браузера Firefox предупредила, что после обновления браузера до версии 98.0 у части пользователей автоматически сменится поисковая система, установленная по умолчанию.
По словам представителей компании, так произойдёт потому, что Mozilla не смогла продолжить сотрудничество с разработчиками ряда поисковых машин. Поэтому они будут удалены из Firefox.
«Mozilla не смогла получить официальное разрешение на дальнейшее использование некоторых поисковых машин в Firefox. Мы предоставили возможность заключить соглашение; те, кто этого не сделал, будут исключены из Firefox», — сообщили в Mozilla.
Источник: Rozetked