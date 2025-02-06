Mozilla в последней версии Firefox «расчистила» место для сторонних ИИ

Кроме того, на базе Firefox реализованы менее известные языковые модели и основанные на них чат-боты, например, HuggingChat и Le Chat Mistral. Ранее функционал ИИ был доступен только в тестовой версии браузера, но теперь постепенно становится доступной для всех.

К тому же обновлённый браузер Firefox начнёт предлагать более широкий выбор переводов, включая китайский, японский и корейский языки. Браузер также предотвращает злоупотребление сайтами через функцию истории путём вставки дополнительных страниц, чтобы обеспечить улучшенную безопасность.

Портал PCWorld отмечает, что также есть различные улучшения, например, внедрение механизма проверки отзыва сертификатов CRLite, который повышает прозрачность сертификатов. «Все эти изменения делают Firefox 135 более удобным и безопасным для пользователей», — пишет источник.