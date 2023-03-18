Mozilla встроит в свой браузер Firefox маскировку номера телефона и электронной почты

17:54, 18 марта 2023
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Mozilla встроит в свой браузер Firefox маскировку номера телефона и электронной почтыДля борьбы со спамом
Разработчики браузера Mozilla Firefox до конца года встроят в свой продукт расширение Firefox Relay для создания псевдонимов номера телефона и электронной почты.
Фото: Beebom.com
Такое решение, по-видимому, принято потому, что в 2022 году Firefox был признан вторым среди самых уязвимых браузеров — всего было зафиксировано 117 уязвимостей.
Firefox Relay позволяет бесплатно создать до 5 маскировочных телефонных номеров или адресов электронной почты, чтобы затруднить рассылку спама, если данные будут перехвачены при регистрации или оформлении профиля на сайтах, которые требуют от пользователя персональные данные.
Источник:Коммерсантъ
Автор:Андрей КадуковТеги: