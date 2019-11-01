Mozilla запретил сторонним программам ставить расширения в Firefox

По словам компании, данная функция очень часто использовалась злоумышленниками для взлома компьютеров пользователей. Также большинство из тех, кто все же пользовался Sideloading, частенько сталкивались с проблемами, связанными с непониманием метода работы данной функции. Firefox заявила, что в течение действующего цикла выпуска нынешней версии браузера, компания продолжит поддержку функции установки расширений через папки, но уже в марте 2020 года она будет отключена.

Также нововведение коснется и разработчиков расширений - для того, чтобы их продуктом могли и дальше пользоваться без ограничений, им придется внести некоторые изменения в код своих браузерных приложений.