МТС AdTech спрогнозировала снижение спама в рекламе до 5% к 2026 году

По данным компании, за первую половину 2025 года точность попадания рекламы в нужную аудиторию достигла 90%. Такой результат удалось получить после обновления рекламной платформы МТС Маркетолог, ориентированной на малый и средний бизнес.

Один из ключевых шагов — внедрение автоматической системы актуализации аудиторных сегментов. С её помощью искусственный интеллект в режиме реального времени оценивает, насколько часто используются определённые группы пользователей, а также анализирует их эффективность и актуальность.

Как пояснили в МТС, сегменты формируются на основе обезличенных и агрегированных данных 85 миллионов абонентов. Алгоритмы машинного обучения учитывают интересы, поведение, демографию, географию и другие параметры, чтобы объединить пользователей в группы с общими характеристиками. Это позволяет рекламодателям точнее настраивать показы и минимизировать «слепую» рекламу.