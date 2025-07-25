Приложения
Опубликовано 25 июля 2025, 12:48
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МТС AdTech спрогнозировала снижение спама в рекламе до 5% к 2026 году

ИИ помогает точнее настраивать таргетинг
В МТС AdTech считают, что уже к 2026 году доля нерелевантной рекламы может сократиться до 3−5% от общего объема таргетированных объявлений. Это станет возможным благодаря внедрению новых алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и обновлению систем работы с Big Data.
МТС AdTech спрогнозировала снижение спама в рекламе до 5% к 2026 году

© МТС

По данным компании, за первую половину 2025 года точность попадания рекламы в нужную аудиторию достигла 90%. Такой результат удалось получить после обновления рекламной платформы МТС Маркетолог, ориентированной на малый и средний бизнес.

Один из ключевых шагов — внедрение автоматической системы актуализации аудиторных сегментов. С её помощью искусственный интеллект в режиме реального времени оценивает, насколько часто используются определённые группы пользователей, а также анализирует их эффективность и актуальность.

Как пояснили в МТС, сегменты формируются на основе обезличенных и агрегированных данных 85 миллионов абонентов. Алгоритмы машинного обучения учитывают интересы, поведение, демографию, географию и другие параметры, чтобы объединить пользователей в группы с общими характеристиками. Это позволяет рекламодателям точнее настраивать показы и минимизировать «слепую» рекламу.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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