МТС создала единое мобильное приложение для монтажников и полевых инженеров

Приложение FSM для смартфонов на Android и iOS, созданное в кроссплатформенном фреймворке Flutter, доступно для монтажников домашнего интернета и объединяет в себе пять ранее разрозненных корпоративных систем и функций:

Планировщик задач и автоматизированное управление нарядами. Монтажник видит свой план подключений на день, адреса клиентов, маршрут проезда к ним на карте с возможностью связи с ними.

Управление выдачей и списанием инвентаря и клиентского оборудования - в среде электронного документооборота монтажник в начале рабочей смены получает на складе заранее приготовленные комплектующие и клиентское оборудование для установки, среди которых кабели, розетки, роутеры, ТВ-приставки, видеокамеры и СИМ-карты.

Подключение оборудования, его диагностика и обслуживание. Так, монтажник видит в приложении порты для подключения клиентского оборудования и может проверить его работоспособность в сети.

Система взаимодействия с клиентами (CRM). В ней монтажник открывает в системе заявку клиента на подключение, выбранный тариф и подписывает с ним на экране смартфона договор на оказание услуг.

Биржа нарядов. Так, в случае, если у монтажника нет на сегодня назначенных заказов, он может выбрать клиентов, находящихся в очереди на подключение.

В настоящее время функционал FSM доступен для монтажников на сети фиксированного В2С интернета по всей России, кроме Москвы и области. В 2025 году возможности приложения будут расширены – им смогут пользоваться монтажники Московского региона, а также полевые инженеры и бригадиры, монтирующие и обслуживающие базовые станции, оборудование транспортной сети и другие объекты телекоммуникационной инфраструктуры.