МТС представляет NUUM: видеоплатформа, которая должна заменить вам YouTube

Бета-версия направлена на доработку функций совместно с пользователями, чтобы создать платформу, которая будет отвечать запросам зрителей, создателей контента и рекламодателей. МТС обещает регулярные обновления каждые 2-3 недели на основе отзывов пользователей.

Заявлена интеграция NUUM с экосистемой МТС, включая МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие.

А пока МТС пытается побороть YouTube, у второго появилась новая функция, которая может привлечь еще больше подписчиков. компания объявила о запуске Playables — нового раздела в приложении YouTube и на сайте, который позволяет пользователям играть в аркадные игры прямо внутри сервиса. Эта функция уже доступна для платных пользователей YouTube Premium. Подписчики получили уведомления о возможности включить Playables в настройках.