Приложения
Сегодня 11:30
МТС выпустила приложение для диабетиков
С его помощью будет проще следить за своим состоянием
В сети появилась информация о новом приложении для iOS и Android, разработанном специалистами МТС. Называется оно «Диабаланс», а его главной целью является помощь людям с диабетом разных типов.
Представители мобильного оператора заявляют, что их новый продукт призван облегчить самостоятельный контроль заболевания. Этому способствуют распознавание голоса и изображений, встроенные в приложение. С их помощью пользователь может вносить и хранить в своём смартфоне данные об уровне глюкозы в крови, вести дневники питания и приёма инсулина.
Мы представляем технологическое решение для людей, болеющих различными видами диабета. Все наши приложения в сфере здравоохранения бесплатны для пациентов и не требуют приобретения сложного оборудования, поэтому они действительно доступны и просты в применении.