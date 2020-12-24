МТС выпустила приложение для диабетиков

Представители мобильного оператора заявляют, что их новый продукт призван облегчить самостоятельный контроль заболевания. Этому способствуют распознавание голоса и изображений, встроенные в приложение. С их помощью пользователь может вносить и хранить в своём смартфоне данные об уровне глюкозы в крови, вести дневники питания и приёма инсулина.