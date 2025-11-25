МТС запустит единую подписку «КИОН Топ», в которую войдут онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг и книжный сервис

Опубликовано 25 ноября 2025, 11:301 мин.
МТС запустит единую подписку «КИОН Топ», в которую войдут онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг и книжный сервисСтарт уже 4 декабря
Медиахолдинг МТС Медиа проводит масштабный ребрендинг и с декабря начнет работать под новым названием ON Медиа.
Вместе с обновлением брендов компания запускает единую подписку «КИОН Топ», которая объединит онлайн-кинотеатр «КИОН», музыкальный стриминг «КИОН Музыка» и light-версию книжного сервиса «КИОН Строки».
Онлайн-кинотеатр KION теперь будет называться просто «КИОН» — для пользователей ничего не меняется, весь контент и функции сохраняются.
Музыкальный сервис «МТС Музыка» станет «КИОН Музыкой» и получит обновленные рекомендации и удобный офлайн-режим, автоматически формирующий плейлисты без ручной загрузки треков.
Книжный сервис «Строки» преобразуется в «КИОН Строки» и продолжит развивать каталог, поддержку EPUB3 и оригинальные издания.
Новая подписка стартует уже 4 декабря.