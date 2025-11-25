МТС запустит единую подписку «КИОН Топ», в которую войдут онлайн-кинотеатр, музыкальный стриминг и книжный сервис

Вместе с обновлением брендов компания запускает единую подписку «КИОН Топ», которая объединит онлайн-кинотеатр «КИОН», музыкальный стриминг «КИОН Музыка» и light-версию книжного сервиса «КИОН Строки».

Онлайн-кинотеатр KION теперь будет называться просто «КИОН» — для пользователей ничего не меняется, весь контент и функции сохраняются.

Музыкальный сервис «МТС Музыка» станет «КИОН Музыкой» и получит обновленные рекомендации и удобный офлайн-режим, автоматически формирующий плейлисты без ручной загрузки треков.