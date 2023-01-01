Муртазин предположил, сколько времени уйдёт на российскую замену Android

03:07, 01 января 2023
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Муртазин предположил, сколько времени уйдёт на российскую замену AndroidДля такой работы нет компетенций
Аналитик Муртазин предположил, что на разработку российского аналога Android уйдут годы. Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал намерения создать в России отечественный аналог Android.
Фото: Advicegadget.com
По мнению Эльдара Муртазина, на разработку такой системы могут уйти годы в силу отсутствия необходимых компетенций. К тому же государство не будет выделять бюджетные деньги на этот проект.
«Надо понимать, что на это уйдут годы, но это правильное направление развития. Однако за ним сейчас ничего, кроме слухов, нет», — подчеркнул Муртазин.