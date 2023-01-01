Муртазин предположил, сколько времени уйдёт на российскую замену Android

По мнению Эльдара Муртазина, на разработку такой системы могут уйти годы в силу отсутствия необходимых компетенций. К тому же государство не будет выделять бюджетные деньги на этот проект.

«Надо понимать, что на это уйдут годы, но это правильное направление развития. Однако за ним сейчас ничего, кроме слухов, нет», — подчеркнул Муртазин.