Мусульманам запретили "менять пол" в популярном приложении FaceApp

Так, согласно опубликованным в FT Mufti данным, опции, предлагаемые в FaceApp, включая “смену пола” и возраста, способны обманывать, а также порочить репутации людей. В опубликованном материале FT Mufti, ссылаясь на Коран, рекомендует мусульманам более ответственно выбирать программы, а также эксплуатировать их лишь для правильных задач.

”Мы повторяем, что мусульмане не должны использовать FaceApp, делиться изображениями лиц, которые были изменены, и редактировать фотографии лиц, чтобы поменять пол”, — сообщается в опубликованном в FT Mufti материале.