Мусульмане объявили бойкот компании МТС за оскорбление ислама

После увиденного многие блогеры-мусульмане призвали бойкотировать МТС, не пользоваться сервисами компании и переходить к другим операторам связи. Соответствующие призывы и комментарии появились в Instagram, TikTok и других соцсетях.

Блогеры призывают не только писать негативные комментарии об МТС, но и ломают спутниковые тарелки и SIM-карты, выпущенные под брендом оператора.

Наберёт ли бойкот большую силу — покажет время, а сейчас на одном из крупнейших в России мусульманских Youtube-каналов «Алиф ТВ» ролик о бойкоте МТС набрал почти 306 тысяч просмотров и 3853 комментария. В соцсети Instagram под хештегом #бойкотмтс размещено 653 поста. Так или иначе, ощущается масштабность реакции на темы, поднятые в сериале.

У некоторых пользователей соцсетей даже закралось подозрение, что конфликт — искусственная маркетинговая кампания МТС, направленная на рост продаж SIM-карт в регионах с мусульманским населением.