Мусульманские приложения продавали данные о перемещении пользователей армии США

Самой популярной такой программой было приложение Muslim Pro — оно насчитывало около 98 млн пользователей по всему миру, пишет издание Motherboard. В числе основных функция данного приложения можно отметить напоминание о необходимости помолиться, а также демонстрация направления Мекки относительно нынешнего положения пользователя.

Вместе с Muslim Pro, американские военные скупали информацию и у Muslim Mingle — приложения, созданного для знакомства мусульман. Само собой, данные продавались не напрямую от приложений армии, а через “третьи” лица в виде ИТ-компаний X-Mode и Locate X.

Журналисты, проводившие расследование, предположили, что информация о передвижении мусульман покупалась для борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. При этом командование армии США по спецоперациям не стало отрицать факта скупки данных.