Музыкальные звезды вернулись в TikTok

Ранее UMG приостановила сотрудничество с TikTok, требуя улучшения условий выплат музыкантам и авторам песен, защиты от негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) и повышения безопасности пользователей. Новое соглашение отвечает требованиям UMG и позволит вернуть музыку их артистов в TikTok.

В рамках сотрудничества компании будут совместно бороться с нелегальной музыкой, созданной с помощью ИИ, а также разрабатывать инструменты для продвижения артистов UMG на платформе TikTok.

Будущее самого TikTok остается под вопросом. В апреле президент США подписал закон, обязывающий владельца TikTok продать приложение американской компании в течение года. Однако закон, скорее всего, будет оспариваться в суде.