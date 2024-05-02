Музыкальные звезды вернулись в TikTok

Опубликовано 02 мая 2024, 22:14
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Музыкальные звезды вернулись в TikTokПодписано соглашение
Музыка популярных исполнителей, таких как Drake, Adele, Bad Bunny и Billie Eilish, снова появится в TikTok. Universal Music Group (UMG) и TikTok договорились о новой лицензионной сделке после трёхмесячного перерыва.
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Ранее UMG приостановила сотрудничество с TikTok, требуя улучшения условий выплат музыкантам и авторам песен, защиты от негативного влияния искусственного интеллекта (ИИ) и повышения безопасности пользователей. Новое соглашение отвечает требованиям UMG и позволит вернуть музыку их артистов в TikTok.
В рамках сотрудничества компании будут совместно бороться с нелегальной музыкой, созданной с помощью ИИ, а также разрабатывать инструменты для продвижения артистов UMG на платформе TikTok.
Будущее самого TikTok остается под вопросом. В апреле президент США подписал закон, обязывающий владельца TikTok продать приложение американской компании в течение года. Однако закон, скорее всего, будет оспариваться в суде.