Музыкальный сервис Google Play Music окончательно закрыли

При попытке попасть на веб-сайт сервиса или открыть его мобильное приложение, перед пользователями высветится уведомление о закрытии проекта, передает 9to5Google. Сам поисковый гигант предлагает всем желающим перейти на свой схожий сервис — YouTube Music. Но есть и вариант с переходом на решения от конкурентов: Spotify, Apple Music и т.д.

Стоит отметить, что Google Play Music «умирал» достаточно долго. Ещё в мае 2020 года все пользователи сервиса получили возможность перенести свою аудиотеку в YouTube Music. Следующий же шаг компании — вовсе отключить сервера, после чего доступ к некогда основной музыкальной платформе Google будет окончательно потерян.