Музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России

Этим сервис исполнил одно из требований закона о «приземлении», в соответствии с которым зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей обязаны открыть в России филиал, юридическое лицо или представительство. А кроме этого, на своём сайте такие компании должны открыть форму для обращения пользователей.

Соответствующая запись появилась на сайте Роскомнадзора: «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено».