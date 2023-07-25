Музыкальный сервис Spotify впервые за 10 лет поднял цену на подписку

Данное изменение затронет пользователей в США и ряда других стран. В зависимости от выбранного плана, ежемесячная стоимость подписки увеличится на $1 или $2.

Новые цены выглядят следующим образом: студенческая подписка теперь стоит $5.99 (было $4.99), одиночная подписка — $10.99 (было $9.99), подписка для двоих — $14.99 (было $12.99), и семейная подписка — $16.99 (было $15.99).

Пользователи получат уведомление по электронной почте о повышении цен, а также месяц «переходного периода», в течение которого они будут платить по старым тарифам.

Те, кто сейчас пользуются пробными предложениями, получат один месяц по старой цене, прежде чем начнут платить по новой.