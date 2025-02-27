МВД: мошенники используют мини-игры в Telegram для кражи криптовалюты

Злоумышленники создают базовые приложения, которые якобы позволяют пользователям зарабатывать внутриигровые монеты, которые затем могут быть конвертированы в криптовалюту. МВД советует не тратить время на мини-приложения в Telegram, предлагающие такие игры, поскольку они, скорее всего, являются мошенничеством.

В качестве примера специалисты привели популярную среди пользователей игру под названием Hamster Kombat. Когда пользователи пытаются вывести средства с таких проектов, они рискуют быть обманутыми. В целом, пользователям следует быть осторожными и не попадаться на эти мошеннические схемы.

«Мини-приложения в мессенджере Telegram, предлагающие пользователям простенькие игры в которых потенциально возможно заработать криптовалюту, не лучший способ тратить своё время», — отмечается в публикации.