МВД посоветовало россиянам настроить многофакторную аутентификацию для облаков

В качестве основных угроз безопасности облачных технологий специалисты МВД назвали ошибки в конфигурации, фишинговые атаки и атаки на учётные записи, DDoS-атаки и уязвимости в интерфейсах облаков. Эксперты также отметили потенциальную угрозу безопасности данных из-за злоупотребления правами доступа в организации.

Специалисты рекомендуют установить многофакторную аутентификацию (MFA) для снижения вероятности взлома учётных записей, а также использовать приложения для генерации одноразовых кодов, что повышает безопасность. Кроме того, в качестве дополнительного уровня защиты рекомендуется шифровать данные перед их загрузкой в облако. МВД сообщает, что для этого существуют бесплатные решения, которыми можно воспользоваться для шифрования файлов перед загрузкой в облако: Cryptomator и VeraCrypt.