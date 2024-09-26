Мы тоже можем: Google в Европе подала антимонопольную жалобу на Microsoft

Также сообщается, что действия Microsoft в Европе — способ давления на конкурирующие компании, чтобы заставить их использовать облачные сервисы Azure вместо Google Cloud и Amazon Web Services. К тому же Microsoft обязывает клиентов использовать свои онлайн-сервисы чата и совместной работы Teams, даже если эти же клиенты выбрали бы решения от других компаний. Завери заявил, что Google обратилась в Европейскую комиссию, чтобы регулятор «действительно рассмотрел этот вопрос, помог клиентам принять решение и сохранил для них возможность выбора».

«Microsoft заставляет клиентов платить 400% наценки за работу Windows Server на конкурирующих операторах облачных вычислений. Это не распространялось на тех, кто использовал Azure», — сообщил Завери на брифинге. По словам Завери, пользователи конкурирующих облачных систем также получали более поздние и ограниченные обновления безопасности по сравнению с подписчиками Azure.