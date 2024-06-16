На Alphabet подали жалобу в Европе за слежку за пользователями браузера Chrome

Эта функция внедрена в фирменный браузер Google для замены сторонних cookie-файлов внутренними и ограничивает скрытое отслеживание пользователей извне. Однако Privacy Sandbox собирает конфиденциальные данные пользователей при использовании браузера, отслеживая посещаемые сайты.

И претензия NOYB, в которую входят 11 европейских стран в том, что Google собирает данные пользователей без их согласия, что прямо запрещено законами ЕС. В NOYB входят Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Испания. Все эти страны подали коллективную. жалобу.