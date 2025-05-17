На Android обновился мини-плеер YouTube: остались кнопки воспроизведения и закрытия

Опубликовано 17 мая 2025, 07:301 мин.
На Android обновился мини-плеер YouTube: остались кнопки воспроизведения и закрытияСейчас распространяется стабильная версия
Инсайдеры из Android Police рассказали, что YouTube модернизировал мини-плеер мобильного приложения для Android, позволяя изменять размер и перемещать видео в любое место приложения. В плеере исчезла нижняя панель управления, остались только кнопки воспроизведения / паузы и закрытия, что позволяет закрепить мини-плеер в левой или правой части экрана.
Редизайн мини-плеера ранее был замечен в утечке кодовой базы новой версии приложения, и недавно YouTube анонсировал обновление, но без подробностей, которое теперь поступает на устройства пользователей в стабильном режиме. Пользователи могут скрывать мини-плеер слева или справа от экрана, закреплять и т.д., как отмечалось выше, а его скрытие приостанавливает видео.
Отмечается, что после скрытия и возврата мини-плеера, видео продолжит воспроизведение с того момента, где оно было остановлено. В обновлённом мини-плеере все элементы управления уменьшены, что «делает его более удобным и функциональным для пользователей».