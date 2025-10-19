Приложения
Опубликовано 19 октября 2025, 09:45
1 мин.

На Android появится функция записи на большой экран на планшетах и ПК

Сейчас функционал в разработке
Инсайдерский портал Android Authority сообщает, что Google активно развивает функцию записи экрана на устройствах с операционной системой Android. Выходит новый функционал записи на большой экран на планшетах и ПК.
Известно, что сейчас Google активно работает над новым интерфейсом рабочего стола для Android. Одним из значительных изменений станет замена всплывающего диалогового окна на новую панель инструментов с расширенными функциями, включая возможность переключения между основной и селфи-камерами.

В последующих версиях Android появится интерфейс для просмотра, редактирования, удаления и обмена записями с экрана.

Также Google работает над функцией частичного захвата экрана и разрабатывает настраиваемые сочетания клавиш для этой возможности. В текущем году ожидается интеграция с Android 16 QPR3 или Android 17.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
