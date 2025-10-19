На Android появится функция записи на большой экран на планшетах и ПК

Опубликовано 19 октября 2025, 09:451 мин.
На Android появится функция записи на большой экран на планшетах и ПКСейчас функционал в разработке
Инсайдерский портал Android Authority сообщает, что Google активно развивает функцию записи экрана на устройствах с операционной системой Android. Выходит новый функционал записи на большой экран на планшетах и ПК.
© Mishaal Rahman / Android Authority
Известно, что сейчас Google активно работает над новым интерфейсом рабочего стола для Android. Одним из значительных изменений станет замена всплывающего диалогового окна на новую панель инструментов с расширенными функциями, включая возможность переключения между основной и селфи-камерами.
В последующих версиях Android появится интерфейс для просмотра, редактирования, удаления и обмена записями с экрана.
Также Google работает над функцией частичного захвата экрана и разрабатывает настраиваемые сочетания клавиш для этой возможности. В текущем году ожидается интеграция с Android 16 QPR3 или Android 17.