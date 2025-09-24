На Android появится редактирование фото с помощью голоса или текстового описания

Поясняется, что диалоговое редактирование посредством искусственного интеллекта — функция, позволяющая описывать желаемые изменения в фотографиях с помощью текста или голосом. Впервые Google представила такую возможность только на смартфонах Pixel 10, но теперь расширяет эту функциональность на пользователей операционной системы Android в США.

Доступ к этой функции предоставляется только взрослым пользователям, имеющим англоязычный аккаунт Google, активные группы контактов и службы определения местоположения.

Для использования диалогового редактирования в редакторе фотографий необходимо выбрать опцию «Помочь с редактированием». Затем пользователи могут устно или текстово описать желаемые изменения, а система реализует эти изменения с помощью Gemini.

Инструмент позволяет удалить посторонние объекты с фона, скорректировать цветовые тона или устранить блики. После применения изменений предоставляется сравнительный анализ исходных и отредактированных изображений для оценки результатов.