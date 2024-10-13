На Android появится терминал для запуска Linux-приложений

Найденный код свидетельствует о разработке Google упрощённого способа активации Терминала, а не ручного включения через команды оболочки, как раньше. Приложение Терминал — составляющая Android Virtualization Framework (AVF), включающая WebView, который можно подключить к виртуальной машине Linux через локальный IP-адрес.

По словам Рахмана, Google готовится внедрить полную интеграцию Терминала в Android, чтобы обеспечить возможность его активации в разделе настроек разработчика.

С помощью Терминала можно будет загружать и запускать Debian в виртуальной машине без каких-либо сложных манипуляций. Причём тестовый вариант новой функции уже протестирован на Android-планшете Pixel Tablet и смартфоне Pixel 9 Pro XL.

Для разработчиков проблема ещё и в том, что большинство Chromebook, на которых уже поддерживается Терминал, оснащены процессорами x86, в то время как Android-устройства работают на ARМ-процессорах. По этой причине многие Linux-приложения, отлично работающие на Chrome OS, могут не поддерживаться на Android. Но поддержка дистрибутивов Linux значительно расширит функционал Android для разработчиков, что сделает эту ОС более привлекательной для компьютеров.