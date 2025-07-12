На Android появится управление заставкой при подключении к беспроводной зарядке

Новые настройки позволят запускать заставку на Android-смартфонах только в вертикальном положении во время зарядки. Как сообщают инсайдеры, в изначальной кодовой базе функция носила название «неподвижное положение устройства под углом 90–120 градусов относительно земли»: пригодится, если заставка допустима, когда телефон лежит и подключён к зарядке.

Что касается связи новой функции заставки и беспроводной зарядки, эта опция пригодится, если нужно, чтобы заставка не активировалась во время беспроводной зарядки. Для этого на странице настроек появился новый переключатель «Только для беспроводной зарядки». Это может быть удобно, когда пользователь подключает телефон к компьютеру и нужно, чтобы заставка на включалась.

В настройках ОС появился и режим низкой освещённости, который пригодится для отображения тусклых часов в темноте, чтобы изображение гармонировало с обстановкой.