На Android-смартфонах станет проще вернуть меню специальных возможностей

Меню станет легче вернуть после того, как пользователь скрыл его плавающей кнопкой: будет выводиться уведомление, по нажатию на которое плавающая кнопка будет возвращена. К слову, даже в тестовой версии этой функции ещё нет, но Google добавила код для неё в Android 15, что позволило авторам обзора продемонстрировать эту кнопку в действии.

После активации функции появится возможность выбрать один из двух способов её запуска в разделе «Настройки», «Доступность»,«Меню доступности». Как пишут авторы, пользователь сможет включить ярлык клавиши громкости, для чего нужно нажать и удерживать обе клавиши громкости в течение трёх секунд, или включить плавающую кнопку меню специальных возможностей.